 سفيرة جولف السعودية تشارلي هال تتوج بلقب بطولة PIF السعودية الدولية للسيدات

محمد الجليحي (الرياض)

تُوِّجَت سفيرة جولف السعودية الإنجليزية تشارلي هال بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، بعدما سجّلت سبع ضربات تحت المعدل في الجولة الختامية، لتحسم لقب البطولة الافتتاحية لموسم جولة السيدات الأوروبية، البالغة جوائزها خمسة ملايين دولار، والمقامة على أرض نادي الرياض للجولف.

وأكدت هال مجددًا علاقتها المميزة مع نادي الرياض للجولف، بعدما سبق لها التتويج باللقب هنا عام 2024، إلى جانب تسجيل ثلاثة مراكز ضمن العشرة الأوائل في العاصمة السعودية، ما يعكس حضورها القوي وثبات مستواها في هذه البطولة.

وقد نجحت هال في شق طريقها وسط منافسة قوية، مسجلة سبع ضربات طائر (Birdies)، إلى جانب ضربة نسر (Eagle) عند الحفرة الثانية عشرة من فئة خمس ضربات.

وتبلغ هال من العمر تسعة وعشرين عامًا، وبهذا الإنجاز ترفع رصيدها إلى خمسة ألقاب في جولة السيدات الأوروبية،بعد انتظار مليء بالتوتر عقب إدخالها ضربة طائر حاسمة في المراحل الختامية من المنافسات.

سجّلت تشارلي هال ضربة ايجل مميزة من مسافة تقارب ثمانية عشر مترًا عند الحفرة الثانية عشرة، لتُعد من أبرز لحظات الجولة الختامية.

واستحقت اللاعبة الصينية موني هي ولاعبة من كوريا الجنوبية إشادة خاصة، بعدما أنهتا منافسات البطولة بمجموعثلاث عشرة ضربة تحت المعدل، دون تسجيل أي خطأ طوال الجولات الأربع الكاملة.

وجاء تتويج سفيرة جولف السعودية تشارلي هال بعد تفوقها بفارق ضربة واحدة فقط على الجنوب أفريقية كاساندرا ألكسندر واليابانية آكي إيواي، فيختام منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة.

وصفت الجنوب أفريقية كاساندرا ألكسندر نفسها بأنها تمتلك “هدوءًا ذهنيًا عاليًا في المواجهات الكبرى”، في إشارةإلى قدرتها على الحفاظ على تركيزها وأدائها تحت الضغط.

تواصل جولف السعودية ريادتها في استضافة نخبة بطلات العالم مع تتويج تشارلي هال بلقب بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات في نادي الرياض للجولف

وقالت تشارلي: “أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز؛ خاصو وأن ملعب نادي الرياض للجولف يحمل مكانة خاصة في قلبي، والعودة إلى هنا لتحقيق لقب جديد وسط هذه الأجواء الرائعة في المملكة هو أمر مذهل حقاً. إن الدعم الذي تقدمه جولف السعودية للعبة على مستوى السيدات يظهر بوضوح في جودة تنظيم هذا الحدث العالمي

“أشعر بحالة رائعة،وأحب هذا الملعب كثيرًا. لقد تطور بشكل واضح على مر السنوات، وأصبح أكثر تحديًا مع زيادة كثافة العشب وصعوبةالمسار، وهو ما جعل التجربة ممتعة ومليئة بالتحدي”.

واستقطب الحدث سبعمائة وخمسة وسبعين مشاركًا من برامج المسؤولية الاجتماعية، يمثلون عددًا من المؤسسات التعليمية المرموقة في مختلف مناطق المملكة، من بينها مدارس الفارس العالمية، ومدارس الجودة، ومدارس وقت التعلم، ومدرسة ابن رشد، ومدرسة داون هاوس، ومدارس ابن خلدون، ومدارس النموذجية، دعمًا لهذا الحدث البارز.

وجاءت هذه المشاركة بالتعاون مع جمعية أبطال السرطان، وجمعية إنسان لرعاية الأيتام، وجمعية “حقق أمنيتهم”، بما يعكس التزامًا جماعيًا بإحداث أثر مجتمعي إيجابي ومستدام.

ومن خلال إشراك الجيل القادم عبر هذه الشراكات المجتمعية، يواصل الحدث دعم أسس رياضة الجولف على مستوى القاعدة في المملكة، محوّلًا الحماس والاهتمام المحلي إلى إرث رياضي طويل الأمد يسهم في نشر الوعي وتعزيز ثقافةالمشاركة الرياضية.

وتتجه سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية إلى محطتها الثانية في مدينة لاس فيغاس، في ظهور تاريخي أولعلى الساحل الغربي، حيث تشهد المنطقة للمرة الأولى استضافة كل من سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالميةوبطولة أرامكو، في خطوة تعكس توسع البطولة إلى وجهات رياضية وترفيهية عالمية رائدة.

ومن المقرر إقامة المنافسات خلال الفترة من 2 إلى 4 من شهر أبريل، بجوائز مالية تبلغ أربعة ملايين دولار،بمشاركة نخبة من لاعبات الجولف على مستوى العالم.