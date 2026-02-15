حماس تحدد شروطها لاستقبال قوات حفظ السلام

البلاد (غزة)

أعلنت حركة حماس عن شروطها لقبول قوات حفظ السلام الدولية في قطاع غزة، بعد إعلان إندونيسيا استعدادها للمساهمة بمئات الجنود ضمن مهمة جديدة، تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد الصراع في القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة، باسم نعيم، لمجلة “نيوزويك” الأميركية: إن الحركة لا تعترض على وصول القوات الدولية شريطة أن تقتصر مهامها على العمل كقوة عازلة بين الأطراف على طول الحدود، وأن تمتنع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، سواء كانت مدنية أو أمنية أو سياسية.

وأضاف نعيم: “أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية غير مقبول. وإذا تجاوزت هذه القوات دورها، فسينظر إليها الفلسطينيون بلا شك كبديل للاحتلال”. وأوضح أن موقف حماس موحد مع جميع الفصائل الفلسطينية في هذا الشأن، وقد تم الاتفاق عليه في اجتماعات متعددة خلال فترات سابقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، حيث من المتوقع أن تضم قوة حفظ السلام آلاف الجنود من أكثر من دولة. وكانت إندونيسيا أول دولة أعلنت صراحة استعدادها لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي، فيما تم مناقشة مشاركة أكثر من 12 دولة أخرى، بعضهم أبدى رغبة رسمية، بينما لم يتخذ آخرون موقفاً نهائياً في انتظار مزيد من التفاصيل حول مهام القوة وصلاحياتها.

ويُرتقب أن تبدأ القوة الدولية مهامها في المستقبل القريب، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في غزة، والحفاظ على وقف إطلاق النار، ومنع تجدد العمليات العسكرية، مع الحفاظ على سيادة القرارات الفلسطينية الداخلية.