جهة «البحر الأحمر» الأولى عالمياً في تقييم «فوربس»

البلاد (الرياض)

حققت شركة البحر الأحمر الدولية إنجازًا نوعيًا بإعلان وجهة “البحر الأحمر”؛ كأول وجهة سياحية في العالم تحصل على الاعتماد الشامل من دليل فوربس للسفر، في خطوة تعكس تحول معايير التقييم من منشآت فندقية منفردة إلى منظومة متكاملة تغطي تجربة الضيف بالكامل.

وجاء الاعتماد بعد عام من التخطيط الإستراتيجي، والاختبارات الدقيقة، حيث شمل التقييم خمس محطات رئيسة في رحلة الضيف؛ الحجوزات، والنقل الجوي، والنقل البري والبحري، والتجارب السياحية؛ بما يعزز مفهوم التكامل في تقديم الخدمة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، جون باغانو، أن الفخامة الحقيقية لا تقتصر على جمال الموقع، بل تتمثل في التجربة الشعورية المتكاملة التي يعيشها الضيف، مشيرًا إلى أن الاعتماد يمثل تتويجًا لثقافة خدمة استثنائية، جرى ترسيخها عبر جميع نقاط التواصل مع الزوار.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لدليل فوربس للسفر هيرمان إلغر بهذا الإنجاز، معتبرًا أنه يشكل علامة فارقة في قطاع الضيافة عالميًا، وأن الحفاظ على جودة الخدمة عبر وجهة متكاملة، يتطلب التزامًا دقيقًا في كل مرحلة من مراحل تجربة الضيف.

واعتمدت الشركة 182 معيارًا دقيقًا للخدمة، موزعة على 8 فئات رئيسية تشمل الخدمة المخصصة، واللباقة، والكفاءة، والنظافة، والفخامة، والراحة، إضافة إلى المظهر العام والمهارات التقنية للكوادر، ضمن برنامج مؤسسي يضمن التدريب والمراجعة المستمرة.

كما أُدرجت 3 منتجعات في الوجهة، ضمن قائمة “جوائز النجوم” لعام 2026، في تأكيد جديد على المكانة المتقدمة، التي باتت تحتلها الوجهة على خارطة السياحة الفاخرة عالميًا.