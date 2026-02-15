بحضور أمير الرياض ونائبه.. قصر الحكم يحتفي بيوم التأسيس

البلاد (الرياض)
انطلق مساء اليوم (الأحد)، حفل العرضة السعودية في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم، وذلك بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن.
وأقيم الحفل احتفاء بذكرى يوم التأسيس، حيث بدأت فعالياته بعزف السلام الملكي السعودي، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وشارك الفنان محمد عبده في أداء العرضة السعودية، بأغان وطنية من كلمات العقيد الشاعر مشعل بن محماس الحارثي.
ويأتي الحفل ضمن برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي 2026، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض، ويتضمَّن برنامج الاحتفاء معرضاً توثيقيّاً بعنوان «مخيال هل العوجا».
ويستعرض المعرض مراحل تأسيس الدولة السعودية منذ عهد الإمام محمد بن سعود، مروراً بمراحل البناء والتوحيد، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وما تحقق خلاله من منجزات تنموية شاملة في ظلِّ رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المملكة تحتفل يوم 22 فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139ه / 1727م.