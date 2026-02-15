المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال رمضان الثلاثاء

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29/ 8/ 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17/ 2/ 2026م.
وأكدت المحكمة، في بيان، أن من يُمكنه رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وأهابت المحكمةُ العليا بمن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
