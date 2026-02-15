الرئيسية
المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال رمضان الثلاثاء
متابعات

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1447 هـ      15 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين، في جميع أنحاء المملكة، لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الثلاثاء 29/ 8/ 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 17/ 2/ 2026م.

وأكدت المحكمة، في بيان، أن من يُمكنه رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأهابت المحكمةُ العليا بمن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

