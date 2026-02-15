المحليات

أمير منطقة مكة المكرمة يشكر القيادة على الموافقة بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

البلاد (جدة)
رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صدور موافقته الكريمة بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” بنسختها السادسة.
وأكد سموه أن إطلاق الحملة في عامها السادس يؤكد ريادة هذه البلاد في العمل الخيري، ويعزز روح التكافل بين الجميع، حاثًا أهالي منطقة مكة المكرمة على المشاركة والتبرع عبر منصة الحملة، والمساهمة في دعم الحالات، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.
