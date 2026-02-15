أمير القصيم: الحملة الوطنية للعمل الخيري تعزّز أثر العطاء وتُرسّخ قيم التكافل

البلاد (بريدة)
أكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، تعكس ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالعمل الخيري، وحرصها الدائم على ترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتعظيم أثر العطاء، خاصةً في شهر رمضان المبارك، الذي تتضاعف فيه الأجور، وتتعاظم فيه معاني البذل والإحسان.
وأوضح أن هذه الحملة المباركة تأتي امتدادًا للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتعزيز منظومة العمل الخيري في المملكة، وتوسيع نطاق أثره الإنساني والتنموي، وتمكين أفراد المجتمع كافةً من الإسهام في أبواب الخير عبر منصة وطنية موثوقة، أسهمت في رفع كفاءة التبرعات، وضمان وصولها إلى مستحقيها، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة في العمل الخيري.
وأشار سموه إلى أن الحملة الوطنية للعمل الخيري تمثّل نموذجًا رائدًا في العمل المؤسسي المنظّم، وتسهم في دعم الفئات المحتاجة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، مؤكّدًا أن ما يقدّمه أبناء وبنات الوطن من صور العطاء يجسّد أصالة المجتمع السعودي وقيمه الراسخة في التعاون والتكافل.
ودعا المواطنين والمواطنات، والميسورين من رجال الأعمال، إلى المبادرة بالمشاركة الفاعلة في الحملة، والمساهمة في دعم برامجها ومشروعاتها الخيرية والتنموية، اغتنامًا لفضل هذا الشهر الكريم، وتعظيمًا لأثر العطاء، سائلًا الله -سبحانه- أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة أيدها الله.