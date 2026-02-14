وزير النقل والخدمات اللوجستية يختتم زيارته لجمهورية تركيا

البلاد (الرياض)
اختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارته الرسمية لجمهورية تركيا، ورئاسته وفد المملكة المشارك في المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالنقل، الذي استضافته مدينة إسطنبول.
ورافق الجاسر في الزيارة وفدٌ من قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث ألقى كلمة المملكة في المؤتمر، كما التقى عددًا من أصحاب المعالي والمسؤولين من القطاعين العام والخاص على هامش أعمال المؤتمر؛ لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن زيارة الجاسر جاءت بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا في قطاع النقل، وتنمية الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتمكين شركات القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص النوعية؛ بما يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.