في اليوم الأول من كأس السعودية للخيل.. “قران ديسكانس” يفوز بـ”الشوط السعودي الدولي”.. وتألق” المدعجي”

محمد الجليحي (الرياض)
شهدت فعاليات اليوم الأول للنسخة السابعة من كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل، بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض، منافسات مثيرة في الأشواط التي تضمنتها الأمسية.
وتحظى البطولة بحضور إعلامي كبير، وذلك بحضور 38 قناة وجهة إعلامية دولية تنقل وقائع وأحداث السباق الأغلى عالمياً بـ13 لغة، حيث يضمن وصول البث الحي والمباشر إلى نحو 170 دولة في العالم في كافة القارات.
ويصنف كأس السعودية كأغلى سباق للخيل في العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 38.1 مليون دولار، تذهب منها 20 مليون دولار لشوط “كأس السعودية”.
ويبلغ طول المضمار الرملي مسافة 1800 متر، فيما يضم الميدان مضماراً عشبياً تم استحداثه لتوسيع نطاق المنافسات لتشمل مسافات تتراوح بين 1200 و3000 متر.
– منافسات اليوم الأول
حقق الفرس “تدوم” لقب شوط الميل للأفراس بمسافة 1600م، في الشوط الأول من كأس السعودية، لمالكها فهيد السبيعي والمدرب فيصل العضياني والخيال نواف المضياني.
فيما حقق الفرس “حي نباها” لقب تحدي الخيالة العالمي الجولة الأولى بمسافة 1600م، في الشوط الثاني، لمالكها أبناء الملك عبد الله بن عبدالعزيز.
وانتزع الفرس “أبيه” لقب تحدي الخيالة العالمي الجولة الثانية بمسافة 1400م، في الشوط الثالث، لمالكها أبناء الملك عبد الله بن عبدالعزيز.
وحسم الجواد “المدعجي” كأس السروات بمسافة 1200م، في الشوط الرابع، لمالكها عبد الإله الموسى والمدرب أحمد عبد الواحد والخيال عادل الفريدي.
وكان للجواد “بريتورين” حظوظ بتحقيق لقب تحدي الخيالة العالمي الجولة الثالثة بمسافة 1200م، في الشوط الخامس، لمالكها عبد الإله الموسى، وفي الشوط السادس حقق “يير أوف ذا دراغون” لقب تحدي الخيالة العالمي الجولة الرابعة بمسافة 2100م، للمالك اسطبل العرب.
وكان للجواد “أر بي كينقميكر” نصيب بتحقيق كأس المنيفة “G1” بمسافة 2100م، في الشوط الثامن، للمالك هلال العلوي.
