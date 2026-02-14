على حساب الخلود.. النجمة يحقق انتصاره الأول في روشن

البلاد (جدة)
حقق فريق النجمة، فوزه الأول في دوري روشن، على حساب نظيره الخلود، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البطولة.
افتتح فيليب كاردوسو التهديف للنجمة في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل بلال بوطوبة الهدف الثاني لصالح النجمة في الدقيقة 56 من تسديدة رائعة سكنت شباك الخلود.
وقلص الخلود الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق راميرو إنريكي من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد النجمة إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما تجمد رصيد الخلود عند النقطة 19 في المركز الثالث عشر.
فيليب كاردوسو يسجل الهدف الأول لصالح النجمة في الدقيقة 20.
بلال يسجل الهدف الثاني للنجمة في الدقيقة 55.
من ركلة جزاء، راميرو إنريكي يقلّص النتيجة لصالح الخلود في الدقيقة 91.
