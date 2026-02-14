سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سوريا

واس (ميونخ)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني، والوفد السوري المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026م، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والترحيب مجددًا بالاتفاق الشامل في سوريا المتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.
كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فيها.
حضر اللقاء سمو مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير.