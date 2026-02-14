السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية سوريا

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1447 هـ      14 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (ميونخ)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني، والوفد السوري المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026م، وذلك على هامش أعمال المؤتمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والترحيب مجددًا بالاتفاق الشامل في سوريا المتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فيها.

حضر اللقاء سمو مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *