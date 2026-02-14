سمو وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

السياسةسمو وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1447 هـ 14 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق منذ ساعة القراءة الصوتية واس (ميونخ) التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية السيد مسعد بولس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.