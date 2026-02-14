السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1447 هـ      14 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
clock-icon

منذ ساعة

play

القراءة الصوتية

واس (ميونخ)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية

والإفريقية السيد مسعد بولس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *