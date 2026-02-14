سمو وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة

السياسةسمو وزير الخارجية يلتقي الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1447 هـ 14 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (ميونخ) التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ملادينوف، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات بشأن قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها. حضر اللقاء مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.