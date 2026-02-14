السياسة

سمو وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية مع مجموعة قادة ميونخ للشباب

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1447 هـ      14 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

واس (ميونخ)

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة حوارية مع مجموعة قادة ميونخ للشباب (Munich Young Leaders)، بتنظيم مؤسسة كوربير الفكرية ومؤتمر ميونخ للأمن، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026.

وتناولت الجلسة مواقف المملكة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف الحوار الصادق والبنّاء لتجاوز التحديات المشتركة.

حضر اللقاء سمو مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، وعضو قادة ميونخ للشباب 2026 نواف بن خالد العيسى.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *