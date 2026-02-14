سمو وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية مع مجموعة قادة ميونخ للشباب

واس (ميونخ)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة حوارية مع مجموعة قادة ميونخ للشباب (Munich Young Leaders)، بتنظيم مؤسسة كوربير الفكرية ومؤتمر ميونخ للأمن، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026.
وتناولت الجلسة مواقف المملكة تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف الحوار الصادق والبنّاء لتجاوز التحديات المشتركة.
حضر اللقاء سمو مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، وعضو قادة ميونخ للشباب 2026 نواف بن خالد العيسى.