دراجو الأخضر السعودي يصنعون التاريخ في ختام بطولة آسيا للدراجات بالقصيم

البلاد (عنيزة)
اختُتمت أمس في منطقة القصيم منافسات بطولة آسيا للدراجات على الطريق والدراجات البارالمبية 2026، الحدث القاري الأبرز على مستوى رياضة الدراجات في آسيا، التي أُقيمت للمرة الأولى في المملكة، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، وإشراف الاتحاد الآسيوي للدراجات، خلال الفترة من 4 إلى 13 فبراير 2026م، بمشاركة أكثر من 30 دولة آسيوية، مثّلها ما يزيد على 700 رياضي ورياضية.
وشهدت البطولة إقامة 34 سباقًا تنافسيًا، تنافس خلالها نخبة أبطال القارة على حصد 102 ميدالية، في تظاهرة رياضية كبرى عكست المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في استضافة البطولات القارية والدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية.
وبلغت المسافة الإجمالية لسباقات البطولة أكثر من 1500 كيلومتر، امتدت على مدى 9 أيام من المنافسات المتواصلة، وسط أجواء تنافسية مميزة، أكدت نجاح منطقة القصيم في احتضان واحدة من أبرز البطولات الآسيوية في رياضة الدراجات.
وأُقيمت منافسات البطولة على مسارين رئيسيين، الأول في جادة الروضة، والثاني في منتزه الغضا بمنطقة القصيم، وتميّز المساران بتنوّعهما الفني وملاءمتهما لمختلف فئات السباقات، ما أضفى على المنافسات طابعًا تنافسيًا عاليًا، وأسهم في إبراز جودة المسارات المعتمدة وفق اشتراطات الاتحاد الآسيوي للدراجات.
وشهدت البطولة مشاركة 76 متسابقًا ومتسابقة من ذوي الإعاقة ضمن منافسات الدراجات البارالمبية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالرياضات البارالمبية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة ومحفّزة للأبطال.
وتميّز اليوم الختامي بتألّق لافت للأبطال السعوديين في منافسات الدراجات البارالمبية، الذين رفعوا راية المملكة عاليًا على منصات التتويج في مختلف الفئات.
ففي فئة (Class T)، حقّق فهد الدوسري الميدالية الفضية في فئة (MT1) بزمن 00:46:09، وبفارق 1.4 ثانية عن المركز الأول، فيما أحرز فواز الفويز فضية فئة (MT2) بزمن 00:44:49، وبفارق 5.49 ثوانٍ، بينما سجّلت رنيم الفرايضي أداءً مميزًا في فئة (WT1) لتنال الميدالية الفضية بزمن 00:42:39، وبفارق 7:06 دقائق، وحقّقت سارة الجمعة الميدالية البرونزية في فئة (WT2) بزمن 00:38:08، وبفارق 2:35.67 دقيقة عن المتصدرين، ليؤكّدن بذلك قوة الحضور النسائي السعودي في مضمار المنافسات الآسيوية.
وفي فئة (Class C)، أبدع محمد المري في فئة (MC1) وأحرز الميدالية الذهبية بزمن 01:38:09، فيما نال عباس الهاشم الفضية بفارق 2.84 ثانية فقط، بينما سجّل بسام المجرشي إنجازًا آخر بحصوله على الميدالية البرونزية في فئة (MC4) بزمن 01:59:57، رغم تخلفه بلفة واحدة عن المنافسين.
أما في فئة (Class H)، فقد تألّق مناحي بن لبدة بحصوله على الميدالية الذهبية في فئة (MH1) بزمن 01:08:35، مؤكدًا تفوّق المملكة في مختلف التصنيفات، ومجسّدًا المستوى المتميز والجهود الكبيرة التي بذلها أبطال السعودية طوال المنافسات.
ويؤكّد هذا الإنجاز قدرة الرياضيين السعوديين على المنافسة والتميّز في الساحة الآسيوية، مجدّدين فخر الوطن، ورافعين راية المملكة عاليًا بين صفوف أفضل الأبطال.
وشهد حفل الختام تتويج الفائزين في مختلف السباقات، حيث قام رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني بتتويج الأبطال المتوجين بالميداليات والكؤوس، إلى جانب تكريم الجهات المشاركة واللجان العاملة والرعاة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا الحدث القاري الكبير.