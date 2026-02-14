حرس الحدود يشارك في تنظيم تحدي “أبحر واسبح” بجدة

الرياضةحرس الحدود يشارك في تنظيم تحدي “أبحر واسبح” بجدة صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1447 هـ 14 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) شاركت المديرية العامة لحرس الحدود أمس, في تنظيم تحدي “أبحر واسبح”، الذي نظمه الاتحاد السعودي للإبحار الشراعي بالتعاون مع وزارة الرياضة، وذلك في مركز جدة للإبحار الشراعي بشاطئ كوكيان بمحافظة جدة. وهدفت المشاركة إلى دعم تنظيم الفعاليات الرياضية البحرية، وتعزيز معايير الأمن والسلامة، ورفع مستوى الجاهزية الميدانية، بما يسهم في إنجاح الفعالية وتعزيز ممارسة الرياضات المائية.