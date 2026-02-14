بإشراف تركي آل الشيخ.. ليلة”أصالة” تسجل اسمها في ذاكرة الفن والأجيال

اريج جلال (الرياض)

باسم الفن الرفيع، وباسم ليلة عنوانها الأصالة ستبقى محفورة في ذاكرة الفن والأجيال، باشراف ورعاية المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، ودع موسم الرياض حفلاته الغنائية الطربية في عامه السادس بليلة عنوانها ووصفها كاسم نجمتها “أيقونة الشرق” أصالة نصري، من تنظيم ومتابعة مجموعة روتانا للموسيقى” اختصرها سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى في ختامها، قائلًا- بحضور الرمز الغنائي أصالة وضيفتها الأيقونة التركية العالمية ايبرو غونديش:”فعلا كانت ليلة اصالة من الخيال.. تجنن، أبدعت فيها كعادتها “نجمة روتانا” صولا.. وأسعدت وأطربت الجمهور السعودي والعربي، سواء الذي ملأ المسرح، أو الذي تابع واستمتع بالنقل المباشر للحفل عبر قنوات واذاعة (روتانا إف.ام).

هذا التميز الذي رأيناه جاء ليكمل ويتمم نجاح جميع فعاليات الموسم التي وضع أفكارها ورؤيتها المستشار تركي آل الشيخ صانع الترفيه الأول في العالم” ، وهنا تكمل الفنانة ـأصاله الكلام قائلة :”هذا ليس بغريب على فكر رجل مثل “ابوناصر” الغالي الذي اعتاد ان يسعد الجميع ويقدم دائما ما هو مختلف ومتميز “.

من جانبه، غرد المستشار في امتداح هذه الليلة عبر حساباته على مواقع التواصل، مدونا :”حفلة اصالة جميله والمايسترو تامر فيظي رائع”.

وجاء وصف “ليلة اصاله” في الكلام الذي سبق تقديمها على المسرح، ليرسم ملامحها بدقة :”تقول العرب أن الأصالة هي الجوهر الصافي الذي لا يغيره الزمن!.. وسيدة هذا المساء هي الاسم الذي طابق معناه في الصفات ، وتجاوز المعنى في الفن والصوت والاداء ، حتى صارت الفنانة أصالة تعبر عن الجوهرة التي تزيد لمعانا وجمالا مع الزمن ، فصوتها يأخذنا الى الاحساس الي يعبر عنه، مهما كانت حالتنا العاطفية، ان غنت للحب.. أحب الكارهون، وان غنت للفراق.. صار الفراق شهيا، فأينما غرد هذا الصوت اتجهنا بقلوبنا وارواحنا اليه”.

وفي “ليلة اصالة” وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظي، وحضور الجمهور الذي ملئ مسرح “محمد عبده ارينا- بنك الامارات دبي الوطني”، أبدعت صولا محققة رقم قياسي بغائها عدة لغات ولهجات في حفلها، اذ غنت اصالة بسبع لهجات هي: السورية والخليجية والمصرية والتركية والكردية واللبنانية والمغربية وذلك على مدار 6 فقرات ، قدمت فيها 23 اغنية وموالا رافقتها فيها مجموعة ضخمة من شباب وفتيات فرق الفنون الشعبية مضيفين لجمال اغاني صولا روحا أمتعت نظر المشاهدين. وكشفت اصالة للجمهور انها تتحضر مع روتانا لاطلاق البوم سوري يتضمن 14 اغنية تمثل محافظات وطنها الـ14، وأهدتهم في ليلتها اغنية جديدة من البومها بعنوان “دبكة عرب” من فلكلور مدينة حمص. وقد افتتحت صولا حفلها باغنية “بالفرح ” ثم “يا خالي” التي كشفت انها التقت في الرياض مع خالها بعد فراق دام 20 عاما، ثم غنت : كيفوكم، حديقة ثلج، سؤال بسيط، كل التفاصيل، الحب الأبدي (وهي الدويتو الذي كانت قد غنته مع “صوت الحب” ماجد المهندس) ، انسان، يا مجنون، أنا أحبك، سيد الغرام، بعدك عني، حنين، دويتو “اكثر” مع النجمة التركية ايبرو غونديش، الفرق الكبير، اشتقتلك، سواها قلبي، غمض عيونك، روح نجدية، شفت غدر)، وختمت حفلها باغنية “ارفع راسك فوق”.

وكانت اصالة قبل صعودها المسرح قد التقت مع . أ.سالم الهندي بأهل الاعلام والسوشيال ميديا كاشفة ان سر نجاحها الفني يكمن في كونها ملتزمة وعاشقة للمجال الفني، واضافت : “أنا كتير مخلصه وهذا سر نجاحي في الحياة”، وقالت ان ما يجعلها فخورة هو ان الناس متعلقين بها عاطفيا كما هم متعلقين بها فنيا. وبعد إجاباتها على الإعلاميين ومباركتها لنادي الهلال السعودي فوزة في المباراة التي تزامنت مع ليلتها وهو ما اسعدها، التقطت الصور التذكارية مع أ.سالم امام الMediaWall .

وفي الكواليس بعد ختام الحفل، التقيتا اصالة وايبرو غونديش وتعانقتا فرحتان بالتريند الذي حققته “ليلة اصالة”، وتم توثيق هذا النجاح بصورة تذكارية لهما جمعتهما مع رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى.