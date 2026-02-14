انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 في 8 مايو بمدينة الخبر

عودة بطل 2025 صلاح الدين هاملي في افتتاح الموسم

أحمد البراهيم يبدأ مسيرته الاحترافية أمام جماهير منطقته الشرقية

النجـم البحريني حمزة الكوهجي يخوض أولى مشاركاته في وزن الريشة

هاني البشر (الرياض)

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن انطلاق بطولة الدوري لموسم 2026 يوم 8 مايو المقبل في مدينة الخبر بالظهران اكسبو، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام نخبة المقاتلين لعرض قدراتهم في منافسات احترافية.

ويشهد الموسم الثالث من الدوري منافسات رسمية في أوزان الريشة، والخفيف، ووزن الوسط، إلى جانب نزالات خاصة تسلط الضوء على عدد من المواهب الصاعدة، في أجواء تجمع بين الحماس والتنافس، وتقدّم قصصاً جديدة لنجوم المستقبل في المنطقة.

ويتصدر افتتاح الموسم عودة بطل وزن الخفيف لعام 2025، صلاح الدين هاملي، الذي يعود إلى القفص بعد موسم ناجح، متطلعاً إلى بداية قوية ومواصلة حضوره في دائرة المنافسة. ويُعد هاملي من أبرز الأسماء التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة، بفضل مستواه الثابت وحضوره اللافت داخل القفص.

كما يترقّب الجمهور الظهور الاحترافي الأول للمقاتل السعودي أحمد البراهيم، الذي يخوض نزاله الأول كمحترف في مدينته وبين جماهير منطقته الشرقية، في لحظة تمثل بداية مسيرته الاحترافية، وتعكس طموح المواهب السعودية في الوصول إلى المنافسة على المستوى العالي.

كما يشهد الحدث مشاركة المقاتل البحريني حمزة الكوهجي، الذي يسجّل ظهوره الأول في منافسات دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منافسات وزن الريشة، في مشاركة من المتوقع أن تحظى بدعم جماهيري كبير من البحرين ودول الخليج، وتؤكد الحضور المتنامي للمقاتلين البحرينيين على الساحة الإقليمية.

وقال جيروم مازيت، المدير العام لدوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اختيار مدينة الخبر لافتتاح الموسم الجديد جاء بسبب الشغف الكبير برياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الحدث يجمع بين أبطال معروفين ومواهب صاعدة، ويمنح الجماهير تجربة رياضية مميزة.

وأضاف أن عودة صلاح الدين هاملي، وبداية المشوار الاحترافي لأحمد آل إبراهيم، إلى جانب مشاركة حمزة الكوهجي، تعكس رؤية الدوري في دعم المقاتلين المحليين، وصناعة جيل جديد من النجوم في المنطقة.