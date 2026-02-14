السعودية للشحن.. أداء تشغيلي مميز وتوسع إستراتيجي يعزز حضورها العالمي

نقلت أكثر من نصف مليون طن من الشحنات خلال 2025..

البلاد (الرياض)

كشفت الخطوط السعودية للشحن- الناقل الوطني الرائد في قطاع الشحن الجوي بالشرق الأوسط- عن حصاد عام 2025، الذي يجسد نموًا نوعيًا قائمًا على التوسع الإستراتيجي والانضباط التشغيلي، ويعزز دورها كممكن رئيسي للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

في عام 2025، نقلت الشركة بنجاح إجمالي حجم شحن بلغ 573 ألف طن عبر حوالي 4 آلاف رحلة جوية. وتأكيداً لالتزامها برضا العملاء والتميز التشغيلي، سجلت الشركة أيضاً 15 ألف طن من إجمالي الصادرات، وحققت صافي نقاط المروج (NPS) بلغ 57، وحافظت على أداء في الوقت المحدد (OTP) تجاوز 90%؛ ما يعكس تركيز الشركة الاستراتيجي على مناولة الشحنات عالية القيمة، والمنتجات الحساسة بكفاءة وموثوقية.

شراكات إستراتيجية

وشهدت أيضًا سلسلة شراكات إستراتيجية عززت حضورها محلياً ودولياً، تضمنت اتفاقيات مع الهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تطوير الأحساء لدعم التنمية الوطنية. ودولياً، أبرمت شراكات مع الخطوط الصينية للشحن، ومجموعة خينان الصينية؛ لتعزيز الربط بين آسيا وأوروبا عبر تشنغتشو والرياض.

وعلى صعيد تعزيز القدرات التشغيلية، أبرمت الشركة اتفاقية إستراتيجية مع “ASL Aviation” لاستئجار طائرتين شحن حديثتين من طراز إيرباص A330-300F. ومن المقرر تسلم هذه الطائرات وتشغيلها خلال عام 2026م، لدعم شبكة الربط اللوجستي وزيادة الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لتقديم حلول لوجستية، تلبي تطلعات العملاء حول العالم.

وعززت الشركة شبكتها التشغيلية بإطلاق وجهات شحن دائمة إلى تشنغتشو (CGO) في الصين وميلانو (MXP) في إيطاليا.

وفي خطوة إستراتيجية، وتجسيداً لخطط النمو المتسارعة، أعلنت الشركة في يونيو الماضي إطلاق الكيان الجديد “شركة السعودية للشحن العالمية” (Saudia Cargo Global)، وذلك بالشراكة مع مجموعة تام (TAM Group) وتتخذ من مدينة هونغ كونغ مقراً لها، في إشارة قوية لتعزيز حضور الناقل الوطني في السوق الآسيوية، التي تعد إحدى أكثر البيئات التجارية حيوية في العالم.

قيمة مستدامة طويلة المدى

وحظي التزام السعودية للشحن بالتميز التشغيلي والابتكار الرقمي والاستدامة بتقدير واسع خلال عام 2025، حيث توجت بجوائز التميز التشغيلي، وأفضل مشروع للتحول الرقمي، والمسؤولية المجتمعية للشركات. إلى جانب نيلها لقب أفضل ناقل للتجارة الإلكترونية لعام 2025، بما يعكس وتركيزها على القيمة المستدامة طويلة المدى.

ورفعت الشركة معايير الجودة بحصولها على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمناولة المواد سريعة التلف. كما نالت أربع شهادات “آيزو” جديدة ليرتفع الإجمالي لست شهادات عالمية. وأسهمت المشاركات النشطة في المعارض اللوجستية الدولية، والمبادرات الوطنية الداعمة لرؤية السعودية 2030، في تعزيز الشراكات واستكشاف فرص نمو واعدة في الأسواق العالمية.