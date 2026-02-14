الرياضة

السائق الألماني فيرلاين: طبقنا إستراتيجية للفوز ونجحنا.. وإيفانز: صعوبة السباق فاقت التوقعات

27 / شعبان / 1447 هـ      14 فبراير 2026

بدر النهدي (جدة)
أشار الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق بورشه، إلى أن الإستراتيجية التي طبّقها فريقه في الجولة الرابعة من موسم سباقات فورمولا إي، كانت خلف التتويج بالمركز الأول، لاسيما أنها ساهمت بصورةٍ كبيرة في الحفاظ على الفارق مع صاحب المركز الثاني، كما أن حُسن إدارة السيارة في آخر خمس لفّات، نتجَ عنه إنهاء السباق بصورةٍ مثلى.


وأضاف قائلاً: تمكّنت من توسيع الفارق مع إدوارد بفضل استخدام الوضع التقني، كما أن الأمر المميز في السباق، يتمثل في خوض منافسةٍ نظيفة دون الحاجة إلى تفادي الاحتكاكات في المنعطفات أو مناطق التوقف، إلى جانب التفوق في إدارة طاقة المركبة”.

من جانبه؛ تحسّر السويسري إدوارد مورتارا؛ سائق فريق ماهيندرا ريسنيغ، على حلوله في المرتبة الثانية، مرجعاً ذلك إلى عدم الانطلاق بصورةٍ جيدة؛ نظراً للازدحام، مشدداً على ضرورة عدم التفريط بالجولة المقبلة وتحقيق مركزٍ مميز، والتحضير لذلك بصورةٍ أقوى، لا سيما أن إدارة طاقة المركبة سيتطلب دقةً أكبر.

إلى ذلك، أوضح النيوزيلندي ميتش إيفانز، سائق فريق جاكوار تي إس سي ريسينغ، أن صعوبة السباق فاقت التوقعات، إلا أن تقديمَ عطاءٍ جيد، والحصول على المركز الثالث، يعد دليلاً على قوة الفريق في إدارة السباق، مؤكداً أن وضع الهجوم، يمنح الجماهير بُعداً تنافسياً، وأن نظام تعزيز الطاقة، زاد من قوة السباقات، والعمل بصورةٍ أقوى لتحقيق أفضل النتائج.
