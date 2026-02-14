الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم لقاء الرياض والخليج

27 / شعبان / 1447 هـ      14 فبراير 2026

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة فريق الرياض  ونظيره الخليج، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري «دوري روشن».

افتتح الرياض التسجيل في الدقيقة 45 عن طريق ليوناردو أنتونيس، فيما عادل الخليج النتيجة في الدقيقة 83 عن طريق فورتونيس.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة 27 في المركز التاسع، فيما حل الرياض في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

 

