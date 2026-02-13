وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو للجوار الجنوبي

السياسةوزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو للجوار الجنوبي صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1447 هـ 13 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (ميونخ) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ الألمانية اليوم، الممثل الخاص للأمين العام لحلف الناتو للجوار الجنوبي السيد خافيير كولومينا بيرييز، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2026م. وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.