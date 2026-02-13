هيئة الموسيقى تُصدر كتابي “المقطوعات الموسيقية” و”ذاكرة الأغاني الرياضية”

البلاد (الرياض)
أصدرت هيئة الموسيقى كتاب “المقطوعات الموسيقية”، و”كتاب ذاكرة الأغاني الرياضية”، لتنضم إلى ما سبقها من إصدارات، ومنها كتاب الأغاني الوطنية، وكتاب أناشيد رمضان، وكتاب أناشيد الحج، وكتاب أغاني العيد، حيث يعد هذا المشروع المعني بأرشفة وتدوين الأعمال الفنية مرجعًا لهذه الأعمال التي تثري المشهد الفني والثقافي بأسلوب حديث.
وأتاحت الهيئة نسخة إلكترونية للإصدارين الحديثين وما سبقها التي تأتي ضمن مشروع ذاكرة الموسيقى السعودية، عبر الرابط: .
واستمرارًا لتصنيف هذا المخزون الفني جاء كتاب المقطوعات الموسيقية، متضمنًا أشهر المقطوعات الموسيقية السعودية، وإتاحتها للقارئ والمستمع بتفاصيلها الدقيقة من لحن وموسيقى ونُوَت، بهدف حفظ الإرث الفني، وتوثيقه للأجيال القادمة بوصفه جزءًا من الذاكرة الفنية السعودية، فيما دون كتاب ذاكرة الأغاني الرياضية كلمات وترانيم لأعمال ارتبطت بلحظات التتويج، وبتاريخ التطور الرياضي.
وتعد هذه الإصدارات المتعددة من سلسلة ذاكرة الموسيقى السعودية مادة أساسية كمراجع ومصادر موثّقة لكل مهتم بالعمل الموسيقي، من قرّاء وباحثين وأدباء ومختصين، لتسهيل الحصول على المعلومات، وحفظ هذا الإرث الفني وإظهاره للجميع