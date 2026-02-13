الرئيسية
نونيز يحذف صورته بقميص الهلال
الرياضة

نونيز يحذف صورته بقميص الهلال

26 / شعبان / 1447 هـ      13 فبراير 2026

البلاد (جدة)

يعيش الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، محترف الهلال، في حالة نفسية سيئة، وذلك عقب قرار النادي برفع اسمه من القائمة المحلية، مقابل تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلاً منه.

وعبّر نونيز عن غضبه بطريقة غير مباشرة عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستقرام”، حيث قام بحذف صورته بقميص الهلال، واستبدلها بصورة قديمة له بقميص ناديه السابق ليفربول الإنجليزي أثناء احتفاله بإحدى البطولات.

وكان الهلال قد تعاقد مع نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليفربول، في صفقة جاءت بدعم وقناعة من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بهدف تعزيز الخط الهجومي للفريق.

وعلى مستوى مشاركاته هذا الموسم، خاض نونيز بقميص الهلال 23 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف، إضافة إلى صناعة 5 أهداف لزملائه.

