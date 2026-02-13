لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن تستمع لتلاوات (18) متسابقًا ومتسابقة في اليوم الأول

البلاد (الرياض)

استمعت لجنة تحكيم التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السابعة والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة إلى تلاوة (18) مشاركا ومشاركة منهم (9) متسابقين، و(9) متسابقات، يمثلون عددا من مختلف مناطق المملكة حيث يتنافسون في أفرع المسابقة الستة ليصل إجمالي ما تمّ استماعهم في اليوم الأول إلى تلاوات (18) متسابقا ومتسابقة.

فيما ستواصل لجنة التحكيم غدا السبت السادس والعشرين من شعبان إلى استماع لتلاوات (36) متسابقا ومتسابقة على فترتين صباحية ومسائية يمثلون مختلف مناطق المملكة يتنافسون على أفرع المسابقة الستة وكما تستمر التصفيات النهائية إلى اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري وتقام بمدينة الرياض ويشارك في تحكيمها نخبة من المختصين والمختصات في مجال علوم القرآن الكريم من خلال تطبيق تحكيم إلكتروني.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة المحلية انطلقت اليوم الجمعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وافتتحها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث يبلغ عدد المشاركين في الدورة الحالية “129” متسابقاً ومتسابقة ويصل مجموع الجوائز 7.000.000 ريال موزعة على الفائزين والفائزات على فروع المسابقة الستة.