كويلو وأغوستينتابيا إلى نصف نهائي Premier Padel بعد انسحاب المنافسين بسبب الإصابة

البلاد (الرياض)
استمرت أمس الخميس منافسات بطولة Premier Padel Riyadh Season P1، إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض 2026 والمقامة على PADEL RUSH Arena، بمواجهات الدور ربع النهائي، حيث حجز الثنائي المصنف أول عالميًا، الإسباني أرتورو كويلو والأرجنتيني أغوستينتابيا، مقعدهما في نصف النهائي بعد انسحاب الفريق المنافس بداعي الإصابة.
ويواصل تابيا، بطل النسخة الماضية، مشواره بثبات نحو الدفاع عن لقبه، إلى جانب شريكه كويلو، في ظل انسجام واضح بينهما ورغبة قوية في بلوغ النهائي مجددًا على أرض الرياض.
كما حجز الثنائي الإسباني فرانشيسكو نافارو وفرانشيسكو غيريرو مقعدهما في نصف النهائي بعد فوزهما على منافسيهما بنتيجة 3-6، 6-3، 6-2 في مباراة شهدت عودة قوية بعد خسارة المجموعة الأولى.
وفي مواجهة أخرى، تأهل الإسباني خافيير غاريدو والبرازيلي لوكاس بيرغاميني عقب فوزهما بنتيجة 6-3، 6-2، وواصل الأرجنتيني لياندرو رومان أوغسبورغر والإسباني خوان ليبرون مشوارهما بانتصار مباشر بنتيجة 6-2، 7-5.
أما في منافسات السيدات، تأهلت الإسبانية فيكتوريا إيغليسياس سيغادور والأرجنتينية أرانثا أوسورو أولريش بعد فوز مثير بثلاث مجموعات بنتيجة 7-6، 1-6، 6-3.
وحجزت الإسبانيتان أندريا أوستيرو بريتو وأريانا سانشيز فالادا مقعدهما في نصف النهائي بعد فوز واضح بنتيجة 6-2، 6-1.
وتأهلت الإسبانية كلوديا فرنانديز سانشيز والبرتغالية صوفيا أراوجو بعد انتصار مباشر بنتيجة 6-4، 6-4، وأكملت تمارا إيكاردو ألكوريسا وكلوديا ينسن عقد المتأهلات بعد فوز بثلاث مجموعات بنتيجة 6-7، 6-4، 6-2.
وتتجه الأنظار، إلى مواجهات الدور نصف النهائي، إذ تنطلق منافسات السيدات، بلقاء يجمع الإسبانية جيما ترياي بونس والأرجنتينية دلفينا بريا سينيسي أمام الإسبانية كلوديا فرنانديز سانشيز والبرتغالية صوفيا أراوجو.
وفي المواجهة الثانية للسيدات، تلتقي الإسبانيتان أندريا أوستيرو بريتو وأريانا سانشيز فالادا مع الثنائي المكوّن من تمارا إيكاردو ألكوريسا وكلوديا ينسن.
أما في منافسات الرجال، فيواجه الثنائي الإسباني فرانشيسكو نافارو وفرانشيسكو غيريرو نظيريهما فيديريكو تشينغوتو وأليخاندرو غالان، قبل أن تُختتم الأمسية بالمواجهة المرتقبة بين كويلو وتابيا أمام الأرجنتيني لياندرو رومان أوغسبورغر والإسباني خوان ليبرون في قمة منتظرة لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.
