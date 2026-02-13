غدًا.. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من ماراثون معالم المدينة

البلاد (المدينة المنورة)
تنطلق غدًا فعاليات النسخة الثانية من ماراثون معالم المدينة، بمشاركة واسعة من العدّائين والمهتمين بالرياضة من مختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن مبادرات تعزيز جودة الحياة ونشر ثقافة المشي والجري في المجتمع.
ويقام الماراثون الذي يشرف عليه فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة بثلاثة مسارات رئيسة على طريق درب السنة، تشمل: مسار 21 كيلومترًا، مسار 10 كيلومترات، مسار 5 كيلومترات.
ويتيح الحدث الفرصة للمشاركة في فئات متعددة تشمل الرجال والنساء، إضافة إلى فئتي أقل من 15 سنة وأقل من 60 سنة، مع رصد جوائز قيّمة للفائزين في جميع الفئات.
ويهدف ماراثون معالم المدينة إلى إبراز المعالم الحضارية والتاريخية للمدينة المنورة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني في أجواء تنافسية وتنظيم احترافي.
ويُنتظر أن يشهد الحدث حضورًا جماهيريًا لافتًا ومشاركة مميزة من مختلف مناطق المملكة، في فعالية رياضية تُجسد روح التحدي والانتماء، وتؤكد مكانة المدينة المنورة وجهةً للفعاليات الرياضية الكبرى.