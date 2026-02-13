سمو وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان “نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار” ضمن جلسات مؤتمر ميونخ للأمن

وناقشت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية، وأهمية إصلاح النظام الدولي عبر تحديث آلياته بما يحقق العدالة والمساواة بين الدول.