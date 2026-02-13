سمو وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان “نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار” ضمن جلسات مؤتمر ميونخ للأمن

واس (ميونخ)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة نقاشية اليوم، بعنوان “نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار”، وذلك ضمن جلسات مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.
وشارك في الجلسة، بجانب سمو وزير الخارجية، كل من وزير الدفاع بجمهورية كولومبيا السيد بيدرو أرنولفو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السيد مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس.
وناقشت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية، وأهمية إصلاح النظام الدولي عبر تحديث آلياته بما يحقق العدالة والمساواة بين الدول.