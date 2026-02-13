رئيس وزراء جمهورية تشاد يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

واس (إنجامينا)
استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية تشاد ألاماي هالينا؛ اليوم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في العاصمة التشادية إنجامينا.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الإنمائية بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية تشاد، وناقشا سبل تعزيز التعاون التنموي لدعم مختلف القطاعات الحيوية في تشاد.
يأتي هذا الاستقبال في إطار زيارة الرئيس التنفيذي لتوقيع اتفاقية قرض تنموي مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مركز القلب في مستشفى النهضة بجمهورية تشاد.
يذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية تشاد منذ عام 1976م، التمويل لتنفيذ 6 مشروعات وبرامج إنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى أكثر من 131 مليون دولار؛ للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامتها في تشاد.