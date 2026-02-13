الأولى

رئيس وزراء جمهورية تشاد يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1447 هـ      13 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (إنجامينا)
استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية تشاد ألاماي هالينا؛ اليوم الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في العاصمة التشادية إنجامينا.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الإنمائية بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية تشاد، وناقشا سبل تعزيز التعاون التنموي لدعم مختلف القطاعات الحيوية في تشاد.
يأتي هذا الاستقبال في إطار زيارة الرئيس التنفيذي لتوقيع اتفاقية قرض تنموي مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مركز القلب في مستشفى النهضة بجمهورية تشاد.
يذكر أنه قدّم الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية تشاد منذ عام 1976م، التمويل لتنفيذ 6 مشروعات وبرامج إنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى أكثر من 131 مليون دولار؛ للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامتها في تشاد.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *