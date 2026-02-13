دراجو السعودية يزينون منصات التتويج في آسيوية “القصيم 2026”

هاني البشر (الرياض)

سجل أبطال المملكة حضورًا قويًا في اليوم الثامن من منافسات بطولة آسيا للدراجات على الطريق 2026 المقامة في منطقة القصيم، بعدما نجحوا في إضافة مجموعة من الميداليات الملونة في سباقات البارالمبية، مواصلين تأكيد مكانة المملكة المتقدمة على خارطة الدراجات الآسيوية.

وجاء أبرز إنجازات اليوم عبر الدراج مناحي بن لبدة الذي توّج بالميدالية الذهبية في فئة MH1، عقب أداء مميز أنهاه بزمن 44:28 دقيقة، ليعتلي منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

وواصل المنتخب السعودي تألقه في فئات class T، إذ أحرز الدراج فهد الدوسري الميدالية الفضية في فئة T1 بزمن 26:11 دقيقة، فيما تمكن زميله الدراج فواز الفويز من تحقيق فضية فئة T2 بزمن 24:52 دقيقة.

من جانبها، واصلت البطلة رنيم الفرايدي تقديم مستويات مشرفة في منافسات السيدات، بعد أن نالت الميدالية الفضية في فئة WT1 بزمن 35:35 دقيقة.

وامتدت النجاحات السعودية إلى فئة MC1، حيث حقق الدراج محمد المري الميدالية الفضية، بينما أضاف زميله عباس الهاشم الميدالية البرونزية في الفئة ذاتها. واختتم الدراج راشد الأحمري سجل ميداليات اليوم بإحرازه الميدالية البرونزية في فئة MC3 بزمن 49:11 دقيقة.

جاءت هذه النتائج لتؤكد التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات البارالمبية السعودية، كما أسهمت في إضافة إنجاز جديد للرياضة النسائية السعودية في البطولة القارية، وعكست في الوقت ذاته عمق المواهب الوطنية وقدرتها على المنافسة بقوة في مختلف التصنيفات، ليواصل الأبطال السعوديون إثراء رصيد المملكة في البطولة وتعزيز حضورها على منصات التتويج الآسيوي.