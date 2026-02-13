تأهيل المصورين ميدانيًا وفق أعلى معايير السلامة بحلبة كورنيش جدة

البلاد (جدة)
نظمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لسباقات الفورمولا إي بحلبة كورنيش جدة، ورشة عمل للمصورين المعتمدين “إحاطة السلامة”، ضمن الاستعدادات النهائية لسباقي الجولة الرابعة والخامسة من بطولة العالم “إيه بي بي فورمولا إي” لموسم 2026، بهدف ضبط مواقع التغطية الميدانية وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة داخل المضمار.
وشهدت الورشة شرحًا تفصيليًا للنقاط المخصصة لوقوف المصورين على امتداد الحلبة، وآلية التحرك بين المواقع المعتمدة، مع تحديد مناطق وأوقات الحظر التي يُمنع التواجد فيها أثناء سير السباق، بما يضمن سلامة الطواقم الإعلامية وعدم تعريضهم لأي مخاطر محتملة -لاسمح الله- في ظل السرعات العالية داخل المسار.
واستعرض المنظمون بروتوكولات السلامة المعتمدة، وإجراءات الإخلاء في الحالات الطارئة، وآلية التنسيق المباشر مع فرق التنظيم ومراقبي السباق، إضافة إلى التأكيد على الالتزام الصارم بالتعليمات التشغيلية طوال فترات التجارب والتصفيات والسباق.
وفي ختام الورشة، جرى تسليم المصورين ستر السلامة التعريفية العاكسة المخصصة للعمل داخل الحلبة، التي تُمكّنهم من الوصول إلى المواقع المحددة وفق التصاريح المعتمدة، وتُسهم في تمييزهم ميدانيًا ضمن منظومة التشغيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اللجنة المنظمة على تحقيق أعلى معايير التنظيم والسلامة لكافة العاملين في الحدث، بما يواكب مكانة جدة كمحطة رئيسية على روزنامة الفورمولا إي، ويعزز جودة التغطية الإعلامية للبطولة.
