برئاسة سمو وزير الطاقة ورئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح.. انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للحزام والطريق والمشاريع الهامة والطاقة

البلاد (الرياض)
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية تشنغ شانجيه، انعقد عبر الاتصال المرئي الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للحزام والطريق والمشاريع الهامة والطاقة التابعة للجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.
يأتي هذا الاجتماع تأكيدًا لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، حيث ناقش الجانبان مستوى التقدم المحقق في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وبحثا سبل توسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية، كما جرى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق بما يعزز المصالح المتبادلة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستقبلي.
وناقش الجانبان مجالات التعاون التي يسعى البلدان إلى تطويرها، وتشمل قطاعات الطاقة، والاستثمار، والصناعة، والمعادن، والفضاء، والمياه، والنقل، والمشاريع الهامة.
واتفق الجانبان على مواصلة تنسيق الجهود في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مواءمة إستراتيجيات التنمية والتعاون العملي، وتحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة.
يذكر أن اللجنة الفرعية لمبادرة الحزام والطريق تُعد إحدى آليات التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.