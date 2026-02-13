الهلال يعبر الاتفاق بثنائية ويحافظ على صدارته لـ” روشن”

البلاد (جدة)

تغلب فريق الهلال على نظيره الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.

في الدقيقة 12، سجل محمد كنو الهدف الأول لفريق الهلال، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر، حولها كنو برأسه لداخل مرمى الاتفاق.

واستغل سالم الدوسري خطأ من حارس مرمى الاتفاق؛ ليسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 31، بعدما سقطت الكرة من يده.

وتصدى حارس الاتفاق روداك لتسديدة من سافيتش في الدقيقة 36، الذي حول كرة عرضية من الجانب الأيسر، لكنه فشل في ترجمتها لهدف ثالث للهلال.

وفي الدقيقة 53، كاد أن يسجل كوليبالي هدفًا لفريق الهلال، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها اللاعب السنغالي برأسه لكن الحارس روداك تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه.

وقرر مدرب الهلال سيميوني إنزاجي إجراء تبديل في الدقيقة 70 بدخول اللاعب متعب الحربي بدلا من حمد اليامي.

وفي الدقيقة 78، سجل اللاعب محمد كنو الهدف الثاني له في المباراة، ليمنح الهلال الهدف الثالث، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 35 نقطة بالمركز السادس.