الرئيس الإريتري يستقبل نائب وزير الخارجية

واس (أسمرا)
استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، اليوم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الذي يزور العاصمة الإريترية أسمرا في زيارة رسمية.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية لفخامة رئيس إريتريا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لفخامته ولحكومة وشعب إريتريا المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -أيدهما الله- وتمنياته للمملكة قيادةً وشعبًا المزيد من التطور والرفاه.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا مشعل الروقي.