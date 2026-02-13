الجبير يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي

السياسةالجبير يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي صحيفة البلادaccess_time26 / شعبان / 1447 هـ 13 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (ميونخ) التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ الألمانية اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي السيد لويجي دي مايو، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2026. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمي