الأهلي يدك شباك الشباب بخماسية ويتصدر” روشن” مؤقتًا

البلاد (جدة)
واصل فريق الأهلي عروضه المميزة المغلفة بالتألق الكبير، ونجح في أن يدك شباك مضيفه الشباب، بخماسية مقابل هدفين، في القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب “SHG” آرينا، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين 2025-2026.
البداية جاءت نارية من جانب الأهلي، الذي احتاج إلى 6 دقائق فقط من أجل هز شباك الشباب، عبر ريان حامد.
وعاد الأهلي ليضرب من جديد عند الدقيقة 20، حينما أهدى رياض محرز تمريرة حريرية وضعت فرانك كيسيه في مواجهة المرمى، ليضعها “لوب” من فوق الحارس جروهي.
ثنائية ما لبثت أن تحولت إلى ثلاثية قبل أن تكتمل 25 دقيقة، عندما تكفل رياض محرز هذه المرة بالتسجيل.
الشباب انتظر حتى الدقيقة 33 ليسجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدفه الأول.
ولكن بعد دقيقة واحدة، وقع إنزو ميلوت على رابع أهداف الأهلي.
عاد الشباب ليقلص الفارق من جديدة قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بواسطة ضربة جزاء ترجمها كاراسكو بنجاح داخل شباك ميندي.
وأطلق الأهلي رصاصة الرحمة على أصحاب الدار عند الدقيقة 83، بالطريقة ذاتها عندما تحصل على ضربة جزاء بعد وقوع المدافع علي البليهي في المحظور بلمسة يد متهورة، ليأتي الدور على هداف المسابقة إيفان توني ليبصم على الخماسية، ويحلق بالأهلي إلى الصدارة مؤقتًا.
الانتصار رفع رصيد الأهلي إلى الرقم 50 بالتساوي مع الهلال وإن مالت أفضلية الأهداف لصالح الجانب الأزرق، فيما زادت معاناة الشباب في المركز الرابع عشر، بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة.
ريان حامد يسجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 6
#الشباب 0 × 1 #الأهلي
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 13, 2026
#كيسييه يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 20
#الشباب 0 × 2 #الأهلي
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 13, 2026
#محرز يضيف الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 25
#الشباب 0 × 3 #الأهلي
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 13, 2026
#كاراسكو يسجل الهدف الثاني للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 43
#الشباب 2 × 4 #الأهلي
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 13, 2026
#توني يسجل الهدف الخامس للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 84
#الشباب 2 × 5 #الأهلي
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 13, 2026
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 13, 2026