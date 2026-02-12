ينطلق الأحد المقبل في مدينة مسك بالرياض.. سوق لتعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية

البلاد (الرياض)

يطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”،”سوق وِرث”، الذي يُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير 2026 في مدينة مسك بالرياض، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز حضور الفنون التقليدية السعودية، ودعم الحرفيين وروّاد الأعمال، وربط المنتجات اليدوية بأسلوب الحياة المعاصر، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان.

وتُشكّل الفنون الإبداعية ركيزة محورية ضمن رؤية مدينة مسك وتطويرها الحضري، ويأتي احتضانها لـ”سوق وِرث” تأكيدًا لدورها؛ بوصفها وجهة حضرية للفعاليات والتجارب الثقافية والمجتمعية، وداعمة للإبداع وريادة الأعمال وتمكين المبادرات الوطنية. ويهدف”سوق وِرث” إلى إبراز القيمة الثقافية والجمالية للفنون التقليدية المرتبطة بالمنتجات الرمضانية، وتقديمها بوصفها جزءًا أصيلًا من الحياة اليومية والمجتمع والأسرة، من خلال منصة تفاعلية تمكّن الحرفيين وروّاد الأعمال في (وِرث) من عرض وتسويق منتجاتهم، وتسليط الضوء على قصصهم وتجاربهم الحرفية، بما يسهم في إثراء المشهد الفني، وتعزيز الوعي بهذه الفنون لدى مختلف فئات المجتمع.

ويتضمن السوق مشاركة 25 رائدًا ورائدة أعمال في مجالات الفنون التقليدية المتنوعة، تشمل الخشب، والمجوهرات، والفخار، والجلود، والسدو، والجبس، والخوص، والمعادن، ضمن أجنحة صُممت بهوية مستوحاة من روح شهر رمضان، تعكس الأصالة والابتكار، وتدعم استدامة الحرف التقليدية وتمكين ممارسيها اقتصاديًا. وتُعد مدينة مسك أول مدينة غير ربحية من نوعها تسهم في تحقيق أهداف مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وتهدف رؤيتها إلى أن تكون نموذجًا عالميًا في تطوير القطاع غير الربحي، وأن تشكل حاضنة للشباب والمؤسسات المحلية والدولية.