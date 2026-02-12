مواجهات نارية في الجولة 22 من دوري يلو 

البلاد (جدة)

تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة 22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، حيث تشهد الجولة سلسلة من اللقاءات القوية الموزعة على مدار ثلاثة أيام.

تبدأ الإثارة الجمعة بمواجهتين، حيث يستضيف الجبلين نظيره الجندل باستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل عند الـ 4:00 مساءً، تليها قمة الرائد والعربي على ملعب نادي الرائد ببريدة عند الـ 6:35 مساءً.

وتتوسع دائرة المواجهات بأربع مباريات يوم السبت، حيث يلتقي البكيرية مع الزلفي في البكيرية 4:00 م، ويستقبل الطائي فريق الجبيل في حائل 4:05 م، وفي ذات الساعة 4:05 م، يواجه العروبة ضيفه العدالة في الجوف، على أن تختتم لقاءات يوم السبت بمواجهة جدة والباطن في مكة المكرمة عند الـ 7:00 مساءً.

وتختتم منافسات الجولة يوم الأحد بثلاث مواجهات، يجمع الأول بين الفيصلي والأنوار في المجمعة عند الـ 3:50 مساءً، تليها مواجهة أبها والوحدة في أبها عند الساعة 4:05 مساءً، بينما تختتم الجولة بقمة كبيرة حيث يحل العلا صاحب المركز الثالث ضيفاً على الدرعية صاحب المركز الثاني في الرياض عند الساعة 6:25 مساءً.