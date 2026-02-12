مستقبل حضري للأجيال.. المربع الجديد يستعرض المشاريع وفرص الاستثمار

البلاد (الرياض)

أكَّد المربع الجديد التزامه باتباع نموذج تسليم يعتمد على الحوكمة، ويوفر مسارات واضحة للتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة رئيسة تتمحور حول الإنسان، وترتكز على نموذج المجتمع ذي الـ 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، حيث تتكامل مكونات الحياة اليومية، من الثقافة والتنقل، إلى التجارة والخدمات، في بيئة حضرية مترابطة. واختتمت شركة تطوير المربع الجديد مشاركتها في (منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص)، ضمن جهودها لتعزيز الشراكات واستعراض مستجدات تسليم الوجهة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في داون تاون الرياض المستقبلي، بما يعكس التزامها برؤية الصندوق وتوجهاته في تطوير مشاريع نوعية تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير وجهة معيشية مستدامة وتحسين واستدامة جودة الحياة في المملكة، بما يواكب تطلعات رؤيتها 2030. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل دايك: نحن نتحول من التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ونعمل على تقديم فرص استثمارية قائمة على الوضوح وخلق قيمة طويلة الأمد، مؤكدا أن داون تاون الرياض المستقبلي يمثل فرصة نوعية للإسهام في صياغة مستقبل حضري استثنائي للأجيال القادمة.