لاعب برشلونة يقترب من دوري روشن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة في مستقبل لاعب الوسط مارك كاسادو، نجم برشلونة، بعدما أبدى انفتاحًا على فكرة خوض تجربة احترافية في الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تراجع مشاركاته مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.
وبحسب ما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كاسادو لا يستبعد خيار الانتقال إلى دوري روشن، بالتوازي مع اهتمام جاد من نادي تشيلسي الإنجليزي.
ورغم رغبة اللاعب في الاستمرار داخل أسوار “كامب نو”، فإن تقلص عدد دقائق مشاركته دفعه إلى إعادة التفكير في مستقبله، خاصة أن حضوره هذا الموسم اقتصر على 1092 دقيقة فقط، مقارنة بأكثر من 2000 دقيقة في الفترة نفسها من الموسم الماضي.
ويواجه كاسادو منافسة قوية داخل خط الوسط، في ظل وجود أسماء أساسية بارزة مثل فرانكي دي يونغ، بيدري ومارك برنال.
ووفقًا للتقرير، فإن كاسادو يدرس جميع السيناريوهات المتاحة، من بينها خوض تجربة في الدوري السعودي، على أن تكون محطة مؤقتة قبل العودة إلى أوروبا مستقبلًا، على غرار ما فعله غابري فيغا الذي انتقل إلى الأهلي قبل أن يغادر الموسم الماضي، وكذلك إيمريك لابورت الذي رحل مؤخرًا عن النصر.
ويلعب وكيل أعماله الجديد، خورخي مينديز، دورًا محوريًا في هذا الملف، مستفيدًا من علاقاته القوية في سوق الانتقالات السعودي، والذي شهد في الفترة الأخيرة صفقات لافتة أبرزها انتقال جواو كانسيلو.
يُذكر أن نادي الاتحاد أبدى اهتمامًا بضم كاسادو في عام 2024، إلا أن اللاعب فضّل آنذاك الاستمرار في أوروبا، بدعم من إدارة برشلونة التي تمسكت ببقائه ضمن مشروعها الرياضي.
