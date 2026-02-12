كوليبالي: الدرع الهلالي مستمر

البلاد (جدة)

وجَّه السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال رسالة إلى جماهير النادي بعد الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقده حتى 2027.

وقال كوليبالي في فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال عبر منصة إكس :”أنا سعيد بتجديد عقدى حتى 2027 أتمني أن أراكم في الملعب قريبًا للفوز بالبطولات إن شاء الله.. شكرًا لثقتكم”.

وكان عقد كوليبالي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، علمًا بأن اللاعب انضم إلى صفوف الهلال في عام 2023 قادمًا من تشيلسي.

ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أعلن خلاله التجديد مع المدافع السنغالي، وعلّق عليه قائلًا: “الدرع الأزرق مستمر مع كبير آسيا”.

وجدد كوليبالي حتّى عام 2027، حيث شهد التوقيع الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الخميس بمقر النادي في “الرياض”.

وشارك كوليبالي بقميص الهلال في 111 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أخرى.

وقدّم “كوليبالي” مستويات مميزة مع الفريق، حيث ساهم مع بقية زملائه في تحقيق الهلال لخمس بطولات؛ وهي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري روشن السعودي، وبطولتَا كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى كأس موسم الرياض.

كما ساهم “كوليبالي” مع زملائه بالنتائج الرائعة التي حقّقها الهلال خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ووصوله إلى الدور ربع النهائي من ذات البطولة.