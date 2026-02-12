قرعة كأس آسيا للناشئين 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الأولى

الرياضةقرعة كأس آسيا للناشئين 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الأولى صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1447 هـ 12 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026، عن تواجد الأخضر في المجموعة الأولى مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ضمن البطولة القارية التي تستضيفها المملكة خلال شهر مايو المقبل. وسُحبت القرعة الرسمية اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وتم توزيع المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026. وسيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوج باللقب عامَي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية، يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتَي التأهل إلى الدور ربع النهائي. أما المجموعة الثالثة فتضم جمهورية كوريا، صاحبة اللقب مرتين أيضاً، إلى جانب اليمن وفيتنام والإمارات. وفي المجموعة الرابعة، يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتوجة باللقب مرتين، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر. وجاءت القرعة كالتالي: – المجموعة الأولى: السعودية – طاجيكستان – تايلاند – ميانمار. – المجموعة الثانية: اليابان – إندونيسيا – الصين – قطر. – المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا – اليمن – فيتنام – الإمارات. – المجموعة الرابعة: أوزبكستان – أستراليا – الهند – جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.