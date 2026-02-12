الرياضة

ضمك يحقق فوزًا ثمينًا على التعاون بثنائية في روشن

25 / شعبان / 1447 هـ      12 فبراير 2026

البلاد (جدة)

نجح فريق ضمك في تحقيق فوز هام على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعبه بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.

افتتح التعاون التسجيل مبكرًا عبر لاعبه غابرييل تيكسيرا في الدقيقة 14، ولم يستسلم ضمك، ونجح في التعادل ثم التقدم عبر هدفي ياكو ميتي في الدقيقتين 34 و83، مانحًا فريقه الانتصار الثمين.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ضمك إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 39 نقطة في المركز الخامس.

 

