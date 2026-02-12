ضمك يحقق فوزًا ثمينًا على التعاون بثنائية في روشن

البلاد (جدة)
نجح فريق ضمك في تحقيق فوز هام على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعبه بخميس مشيط، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن.
افتتح التعاون التسجيل مبكرًا عبر لاعبه غابرييل تيكسيرا في الدقيقة 14، ولم يستسلم ضمك، ونجح في التعادل ثم التقدم عبر هدفي ياكو ميتي في الدقيقتين 34 و83، مانحًا فريقه الانتصار الثمين.
بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ضمك إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 39 نقطة في المركز الخامس.
بيل يسجل الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 13.#ضمك 0 × 1 #التعاونpic.twitter.com/0QSeyeqTI5#صحيفة_البلاد | #نادي_ضمك | #نادي_التعاون | #ضمك_التعاون@SPL | @mosgovsa | @AltaawounFC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 12, 2026
ياكو ميتي يسجل الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 28.#ضمك 2 × 1 #التعاونpic.twitter.com/C5p7s8Pvqq#صحيفة_البلاد | #نادي_ضمك | #نادي_التعاون | #ضمك_التعاون@SPL | @mosgovsa | @AltaawounFC | @DAMAC_CLUB
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 12, 2026