سمو وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن 2026م.
ويضم وفد المملكة المشارك في المؤتمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، والرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية اللواء الركن فهد بن حمد العتيبي.
ومن المقرر أن يناقش سمو وزير الخارجية وأصحاب المعالي والسعادة خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات اللتي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.
