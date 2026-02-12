رسميًا.. دانيلو بيريرا اتحادي حتى 2027

أعلن نادي الاتحاد، مساء عن تمديد تعاقده مع لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا، حتى عام 2027.
يُعَدّ دانيلو بيريرا البالغ من العمر 34 عامًا حجر الزاوية في خط وسط الاتحاد تحت قيادة المدرب سيرجيو كونسيساو. هذا الموسم، شارك في 29 مباراة كأساسي، مؤكدًا أهميته داخل الملعب وخارجه، ولا سيما بعد انضمامه مؤخرًا إلى قائمة قادة الفريق إثر رحيل بنزيما إلى الهلال.
ويمتلك دانيلو سجلًا مميزًا على المستوى الدولي والأوروبي، حيث توج مع منتخب البرتغال بلقب بطولة أوروبا 2016.
وعلى مستوى الأندية، مثل الاتحاد منذ عام 2024، وحقق معه الدوري وكأسًا واحدة، بعد أربعة مواسم مع باريس سان جيرمان وخمسة مواسم مع بورتو، مما يعكس خبرته الواسعة وقدرته على قيادة الفريق.
