دعم توطين الصناعات العسكرية

البلاد (الرياض)

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، مع عدد من الشركات الوطنية الرائدة ،مبادرات منظومة الصناعة والتعدين لتوطين الصناعات العسكرية ونقل أحدث تقنياتها، وممكناتها لتحفيز الاستثمارات المحلية ، لبناء قاعدة متينة للتصنيع العسكري، تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض؛ حيث جرى استعراض آليات دعم وتمكين المصنّعين المحليين، كما قدمت الشركات مرئياتها ومقترحاتها لتعزيز جاذبية الاستثمار بما يدعم النمو المستدام لقطاع الصناعات العسكرية، ويعظّم أثره في تحقيق مستهدفات الأمن الوطني.