جمعية لمصنعي الأثاث

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية،تأسيس جمعية مصنّعي الأثاث غير الربحية، والتي تستهدف دعم مبادرات تطوير قطاع صناعة الأثاث في المملكة، وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا وعالميًا. ويبلغ عدد مصانع الأثاث المرخصة في المملكة 1,298 مصنعًا حتى نهاية شهر نوفمبر 2025، بإجمالي استثمارات 13,3 مليار ريال، فيما وصل عدد العمالة في القطاع إلى 73,211 عاملًا، وتتصدر منطقة الرياض بـ677 مصنعًا، ثم المنطقة الشرقية بـ287 مصنعًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ152 مصنعًا، وتتوزع بقية المصانع في مختلف مناطق المملكة.