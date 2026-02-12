تنفيذ 8 آلاف مشروع عبر المخطط الشامل بالرياض

البلاد (الرياض)

كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تنسيق وتنفيذ أكثر من 8,000 مشروع للبنية التحتية في منطقة الرياض خلال العام 2025، من خلال المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، الذي جرى إطلاقه خلال العام الماضي؛ وفق منهجية تخطيط مكاني وزمني متكاملة، أسهمت في توحيد الجهود، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، والحد من التعارضات.

وأوضح المركز أن المنهجية المعتمدة أسهم في خفض مدة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بنسبة 24٪، إلى جانب تحقيق وفر مالي ناتج عن الحوكمة الفاعلة، وتقليل إعادة السفلتة غير الضرورية وتجنب انقطاعات الخدمات، كما مكّنت من إدارة المشاريع، ضمن إطار تنظيمي موحّد يربط التخطيط المكاني بالجداول الزمنية، ويوفر مصدرًا موحدًا للبيانات؛ بما يدعم اتخاذ القرار، ويعزز التنسيق بين قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق.

وأكَّد المركز أن المخطط الشامل يُعد أحد الأدوار الإستراتيجية التي أُنشئ على أساسها؛ إذ شكّل مرجعية تنظيمية موحّدة عززت التكامل بين الجهات، ورفعت مستوى التنسيق المؤسسي، وأسهمت في تجاوز مستهدفات العام الأول بنسبة 108٪ من خلال العمل المشترك مع أكثر من 22 جهة ذات علاقة؛ بما يعكس التزام المركز بتطبيق ممارسات تنظيمية راسخة، تدعم استدامة مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الأثر التنموي في منطقة الرياض.