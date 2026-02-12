الرياضة

القادسية يقتنص فوزًا قاتلًا من نيوم

البلاد (جدة)

خطف فريق القادسية فوزًا متأخرًا من مضيفه نيوم بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر دوري روشن السعودي.

سجل ناهيتان نانديز هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود القادسية لفوز صعب  على ​ضيفه نيوم، بعدما ألغت تقنية الفيديو ركلتي جزاء لصاحب الأرض اليوم الخميس.

ورفع القادسية رصيده إلى 47 نقطة من 21 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف على الأهلي الذي خاض مباراة أقل. ‌وتجمد رصيد ‌نيوم عند 28 نقطة ​في ‌المركز ⁠الثامن.

 

