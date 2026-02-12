متابعات

الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقية قرض تنموي لتمويل إنشاء مركز القلب في تشاد بقيمة 50 مليون دولار

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1447 هـ      12 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد طاهر حامد نجولين، اتفاقية قرض تنموي مقدّم من الصندوق بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مركز القلب في مستشفى النهضة بجمهورية تشاد.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي وتعزيز كفاءة خدمات الرعاية المتخصصة في تشاد، بما يتيح توفير خدمات علاجية متقدمة وعالية الجودة للمستفيدين، إذ يشمل المشروع إنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية مكوّن من أربعة طوابق، على مساحة إجمالية تبلغ 20.000 متر مربع, بطاقة استيعابية تصل إلى 90 سريرًا طبيًا، مما يسهم في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بأمراض القلب، ودعم توطين جراحات القلب داخل البلاد، وتأهيل طلبة الكليات الصحية والكوادر الطبية.
تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للدور التنموي الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية تشاد منذ عام 1976م، إذ قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ 6 مشروعات وبرامج إنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة تصل إلى أكثر من 131 مليون دولار؛ للإسهام في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق استدامته.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *